سبق – السعودية | الهلال الأحمر يؤكد جاهزيته قبل انطلاق فعالية الهايكنج في الباحة
الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 10:11 مالفجر السعودي
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تنطلق غداً السبت، فعالية الهايكنج لليوم الوطني 88 بمحافظة المندق بمنطقة الباحة، برعاية الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الباحة.
وأكد المتحدث الرسمي للهلال الأحمر، عماد منسي الزهراني وجود خطة واستعدادات لفرع الهلال الأحمر بمنطقة الباحة من خلال مشاركة ثلاث فرق إسعافية والقيادة الميدانية وفرق تطوعية، ومشاركة مركز الهلال الأحمر بالمندق بتوجيه من مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة خالد بن محمد الغامدي.
المصدر:- صحيفة سبق
تنطلق غداً السبت، فعالية الهايكنج لليوم الوطني 88 بمحافظة المندق بمنطقة الباحة، برعاية الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الباحة.
وأكد المتحدث الرسمي للهلال الأحمر، عماد منسي الزهراني وجود خطة واستعدادات لفرع الهلال الأحمر بمنطقة الباحة من خلال مشاركة ثلاث فرق إسعافية والقيادة الميدانية وفرق تطوعية، ومشاركة مركز الهلال الأحمر بالمندق بتوجيه من مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة خالد بن محمد الغامدي.
المصدر:- صحيفة سبق
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