وكيل النواب من نيويورك: الجالية المصرية بأمريكا ضربت أروع الأمثلة في حب الوطن

أشاد سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، بالدور الإيجابي والفعال التي قامت به الجالية المصرية في أمريكا وحفاوة استقبالها وعزيمتهم على مساندة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حضوره السنوي لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدا أن الجالية المصرية ضربت أروع الأمثلة في الانتماء وحب الوطن.





وأوضح "وهدان"في بيان صحفي له اليوم، أن الجاليات المصرية بأمريكا استقبلت الرئيس السيسي بتظاهرة كبيرة وبالأغاني الحماسية والشعارات الوطنية، مرتدين "تشيرتات وكابات" تحمل صور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانتظروه أمام مقر إقامته بنيويورك، للترحيب به، ملوحين بالأعلام المصرية ولافتات كتبوا عليها "تحيا مصر".





وأضاف "وكيل النواب"، الذي يترأس وفد برلماني لحضور اجتماعات الأمم المتحدة، أنه دائما ما تضرب الجاليات المصرية في الخارج، الأمثلة في الدفاع عن هوية الدولة المصرية ضد المحاولات المستمرة من جماعة الإخوان وحلفاؤها لتشويه الدولة وتزوير الحقائق.



