التويجري: أنا من أبنائ الهلال.. وهدفنا إرضاء الجماهير

أكد طارق التويجري الرئيس التنفيذي لنادي الهلال السعودي، أن إستحداث منصب الرئيس التنفيذي في نادي الهلال خطوة مهمة لتجهيز النادي وجعله نموذج مميز استعداداً للخصخصة ونسأل الله التوفيق.





وقال التويجري، خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الشباب العماني بالبطولة العربية: "أنا ابن من أبناء الهلال والعودة للنادي ليست غريبة ونحن في خدمته في أي وقت وأتمنى أن أقدم في الفترة المقبلة ما يرضي الجميع".





وأضاف: "هناك إهتمام كبير من قبل رئيس النادي ونائبه على الاستثمار وزيادة مداخيل نادي الهلال".



