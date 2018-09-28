سعر الدولار أمام الجنيه في السوق السوداء اليوم الجمعة 28/9/2018









واصل سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، استقراره، خلال تعاملات اليوم الجمعة 28-9-2018، مسجلاً 17.85 جنيها للشراء، 17.97 جنيها للبيع، وذلك حسب الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي.





وقدم مصرف أبوظبي الإسلامي، أعلى سعر لشراء الدولار مسجلاً 17.87 جنيها، بينما كان أقل سعر للبيع في البنك الأهلي المصري عند مستوى 17.88 جنيها.





وفي البنوك الحكومية، حافظ الدولار على استقراره، مسجلاً 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع في بنك مصر، وعند مستوى 17.87 جنيها للشراء، 17.88 جنيها للبيع في البنك الأهلي المصري، وفي بنك القاهرة 17.84 جنيها للشراء، 17.94 جنيها للبيع، بينما في بنك مصر سجل 17.79 جنيها للشراء، 17.89 جنيها للبيع.





وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرًا في البنك العربي الأفريقي عند 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع، واستقر سعر الدولار في بنوك الإسكندرية، والقاهرة، والبركة، والتجاري الدولي، وقناة السويس عند 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.





وسجل الدولار في السوق الموازى نحو 17.97 جنيها.