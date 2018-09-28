محام: "المجتمع بيشوف المرأة وعاء جنسي فقط"





وأشار "نصيف"، خلال حوارها مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية " ltc"، اليوم الجمعة، إلى أنه يجب أن نتعلم من القيادة السياسية، ونعلي من قيمة المرأة، معتبرًا أن من يخون زوجته قد يكون يبحث عن المتعة.







وأوضح أن الزوجة هى أساس المجتمع، والمرأة المصرية حنونة بطبعها، مشددًا على ضرورة العودة إلى الشرائع السماوية في وضع أطر التعامل بين الرجل المرأة حتى نرتقي بالعلاقات.

متابعًا: "المرأة لها حقوق.. زي ما بندور على حقوق الرجل ولو المرأة قصرت في طلباته، لازم ندور على حقوق المرأة".





قال أمير نصيف، المحامي، إن المجتمع ينظر إلى المرأة بشكل خاطىء، معقبًا: "بنشوف المرأة وعاء جنسي فقط".