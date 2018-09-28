يلا شوت | مشاهدة مباراة الوداد واهلي طرابلس بث مباشر | كورة لايف

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معلومات عن مباراة الوداد البيضاوي المغربي وأهلي طرابلس الليبي بدون تقطيع اليوم الوداد Vs الأهلي، ، القنوات الناقلة : أبوظبي الرياضية HD 1، الملعب : ملعب الطيب المهيري.





موعد مشاهدة مباراة الوداد البيضاوي المغربي وأهلي طرابلس الليبي اليوم في تمام الـ 22:00 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 21:00 مساءاً بتوقيت مصر .





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