الذهب يسجل أطول موجة خسائر في 22 عاماً

تراجع معدن الذهب خلال سبتمبر الحالي ليكون الهبوط الشهري السادس على التوالي، وهي أطول موجة خسائر شهرية في أكثر من عقدين من الزمان، رغم تسوية جلسة اليوم الجمعة في المنطقة الخضراء.





وتخيم حالة من الخسائر على المعدن النفيس منذ بداية العام الحالي، مع قوة الدولار الأمريكي والتوترات التجارية ومكاسب أسواق الأسهم إضافة إلى التشديد النقدي.





وعند تسوية جلسة اليوم، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر ديسمبر بنحو 0.7% أو ما يوازي 8.80 دولار ليغلق تعاملات الأسبوع الحالي عند 1196.20 دولار للأوقية.





لكن على مدى الجلسات الخمسة الماضية، شهد الذهب خسائر بنحو 0.4% خلال الأسبوع الحالي.





ومع نهاية آخر جلسة في هذا الشهر، فقد الذهب نحو 0.9% أو ما يوازي 10.50 دولار من قيمته خلال سبتمبر الحالي، ليكون التراجع السادس على التوالي.





وشهد بذلك معدن الذهب أطول موجة خسائر شهرية (6 أشهر متتالية) منذ يناير 1997.





أما خلال الربع الثالث من العام الحالي، خسر المعدن النفيس 70.10 دولار من قيمته أو ما يعادل تقريباً 5.5% في الاتجاه الهابط.





وبالنسبة لأول 9 أشهر من العام الحالي فسجل المعدن الأصفر خسائر بنحو 10.3% أو ما يوازي 136.70 دولار تقريباً، ما يعني أن الذهب بذلك عرضة لفقدان كافة المكاسب التي حققها في العام الماضي والبالغة 157 دولاراً تقريباً.





وتلقي المعدن النفيس ضغوطاً قوية من اتجاه بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو التشديد النقدي، حيث رفع المركزي الأمريكي معدل الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في العام الحالي على 3 مرات وسط توقعات بزيادة جديدة في بقية 2018.





وأبقى الفيدرالي على توقعاته بشأن إقرار 3 زيادات في معدل الفائدة الأمريكي خلال العام المقبل، لكنه عمد خلال اجتماعه الأخير إلى تغيير لهجته بشأن السياسة النقدية.





ويعتبر الذهب أحد السلع المقومة بالدولار، ما يعني أنه يتأثر سلباً بالأداء القوي للعملة الأمريكية والتي حققت مكاسب قوية في العام الحالي بعدما لجأ المستثمرين إليها كملاذ آمن في أوقات الاحتكاكات التجارية.





وأثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة من القلق التجاري منذ بداية العام الحالي في مسعى لتحقيق ممارسات عادلة فيما يتعلق بالصفقات التجارية لبلاده وبدافع حماية الأمن القومي على حد قوله.





وشهد المؤشر الرئيسي للدولار والذي يرصد أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية مكاسب بنحو 3.2% منذ بداية العام الحالي.





وبحلول الساعة 6:07 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد مؤشر الدولار الرئيسي بأكثر من 0.2% ليسجل 95.106.





وخلال نفس الفترة، ارتفع سعر التسليم الفوري لمعدن الذهب بنسبة 0.8% أو ما يعادل 9.28 دولار ليصل إلى 1192.11 دولار للأوقية.