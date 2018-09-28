مزحة لوزير الخارجية السوري حول أنظمة الدفاع الجوي "إس-400"

مازح وزير الخارجية السوري وليد المعلم، الصحفيين، بقوله إن دمشق تتطلع إلى الحصول على أنظمة "إس-400" إلى جانب "إس-300" من روسيا.





وقال المعلم ردا على سؤال صحفي إذا كانت سوريا تتوقع أن تغطي أنظمة "إس-300" التي ستوردها روسيا بعد كارثة "إيل-20" كامل الأجواء السورية: "نعم. مضيفا مع ابتسامة، "نحن ننتظر بنفاذ الصبر "إس-400"".

هذا، وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، مطلع هذا الأسبوع أن روسيا ستقوم بتزويد سوريا بمنظومة صواريخ "إس-300"، مضيفا بأن بلاده أوقفت وبطلب من إسرائيل عام 2013 تسليم سوريا المنظومة، وأن الوضع اختلف الآن، وهذا ليس بذنب الجانب الروسي.





يأتي ذلك، بعد هذا حملت وزارة الدفاع الروسية، سلاح الجو الإسرائيلي المسؤولية عن حادث إسقاط طائرة الاستطلاع الروسية "ايليوشين-20".





وذكرت أنه في يوم 17 سبتمبر، حوالي الساعة 23:00 بتوقيت موسكو، فقد الاتصال بطائرة "ايل-20" الروسية العسكرية وهي فوق مياه المتوسط على بعد 35 كيلومترا عن الساحل السوري قبالة قاعدة حميميم الجوية، وعلى متنها 15 عسكريا روسيا، مضيفة بأن الحادث تزامن مع قيام 4 طائرات إسرائيلية من نوع "إف-16" بضرب مواقع سورية في اللاذقية".



