رئيس نابولي يتحدث عن مواجهة يوفنتوس

يقول رئيس نابولي أوريليو دي لورنتييس إن كارلو أنشيلوتي مثل صديق قديم لكنه لن يناقش معه مباراة يوفنتوس لأنه يؤمن بالخرافات. وسيسافر نابولي إلى تورينو غدا لمواجهة حامل اللقب بعد أن تغلب عليهم في اللقاء الأخير بفضل رأسية خاليدو كوليبالي .





وقال دي لورنتييس في تصريحات لوكالة أنسا : "أنا مؤمن بالخرافات، لن أتحدث عن يوفنتوس، كل ما سأقوله هو أننا يجب أن نذهب إلى هناك وأن نكون هادئين وأن نلعب كرة قدمنا ​​الذكية. أتوقع مباراة جيدة من كلا الفريقين وقد يفوز الفريق الأفضل ".





وعن المقارنة بين أنشيلوتي وساري، اختتم دي لورنتييس تصريحاته قائلاً : "دعنا نقول فقط أن إدارة الفرقة هي كما ينبغي أن تكون. هل رأيت كيفين مالكويت في ذلك اليوم؟ حسناً، كان ضد أحد الفرق الضعيفة لكنه أظهر ما يستطيع فعله. ينطبق الأمر نفسه على فابيان رويز وبيوتر زيلينسكي فقد كانت هناك تجارب مع جميع اللاعبين وهم يقدمون إجابات مهمة. اخترت أنشلوتي بنفسي، إنه شخص متعدد الأوجه لا أشعر بالملل من التحدث إليه. يبدو الأمر كما لو أنه صديق قديم لأنه جزء من ناد كان لديه هذا النوع من الأشخاص دائمًا".



