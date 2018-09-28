مستقبل وطن: بدء تفعيل مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي قريبًا

أعلن المهندس حسام الخولي الأمين العام لحزب مستقبل وطن، عن بدء تفعيل مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي لتفادي إصابت السيدات بهذا المرض الخبيث قريبا.



وقال "الخولي" في حواره في برنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة "MBC مصر"، إن الحزب الأول في مصر، ويعمل على الأرض بجانب المواطنين ويخدمهم ويلبي طلباتهم، مشيرًا إلى أن المواطن وحده هو الذي يحدد الحزب الأول في مصر.



وأضاف: "دورنا هو النزول على الأرض، وذلك عن طريق تنظيم عدد من الفعاليات القوية المنتشرة على مستوى الجمهورية في المراكز والقرى، ومنها مبادرات طبية ورياضية واجتماعية".

