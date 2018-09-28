روسيا تحذر من عدم جواز حدوث استفزازات كيميائية جديدة للإرهابيين بسوريا
الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 08:25 موكالات
حذرت روسيا الاتحادية من عدم جواز حدوث استفزازات جديدة للإرهابيين في سوريا باستخدام الأسلحة الكيميائية.
وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا تحذر من عدم جواز حدوث استفزازات جديدة للإرهابيين في سوريا باستخدام الأسلحة الكيميائية.
وقال لافروف في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "نحذر من عدم جواز حدوث استفزازات جديدة للإرهابيين ورعاتهم باستخدام الأسلحة الكيميائية".
ووفقا للوزير "يجب أن تكون أولوية الجهود الدولية وأنشطة مؤسسات منظومة الأمم المتحدة هي المساعدة في حل المشاكل لصالح جميع السوريين، دون أي معايير مزدوجة".