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النقل عن سكك حديدية "عزبة الدوار": "الأطفال في عنينا ولا بد من حمايتهم"

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 08:23 م
النقل عن سكك حديدية عزبة الدوار: الأطفال في عنينا ولا بد من حمايتهم
وزير النقل
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هدى عبدالرازق
 
عقب محمد عز، المتحدث باسم وزارة النقل، على مقطع فيديو يرصد وجود منطقة خطرة على السكك الحديدية بعزبة الدوار بالفيوم، والذي يعرض حياة مئات الأطفال للخطر.

وعقب "عبدالدايم"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "ltc"، مساء الجمعة، "الأطفال في عنينا ولابد من حمايتهم"، موضحا أنه لو تم عمل مزلقان في هذه المنطقة سيضر بعملية سير القطارات، حيث يوجد مزلقانين في منطقة قريبة من عزبة الدوار، بالإضافة إلى وجود قرار وزاري يمنع إنشاء مزلقانات جديدة.

ولفت إلى أنه تقرر إنشاء كوبري مشاة أو نفق لأهالي تلك المنطقة، مؤكدا أن حماية الأرواح مسئوليتهم.

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