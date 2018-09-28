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زوج ممثلة أفلام إباحية يطلب الطلاق بسبب "الخيانة" (صور)

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 07:12 م
زوج ممثلة أفلام إباحية يطلب الطلاق بسبب الخيانة (صور)
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محمد النجدي
 

وفقا لموقع "سي أن بي سي"، فإن جليندون كرين، زوج ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز، طالب الطلاق من زوجته مؤكدًا أن سبب الطلاق هو خيانة زوجته.

 

وتقدم "كرين" بإصدار "أمر تقييدي"، يمنع زوجته من رؤية ابنتها، أو التواصل معها بأي شكل من الأشكال.

 

سيذكر أن ستورمي دانيلز، اشتهرت واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، بعد رفعها دعويين قضائيتين ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأولى للتشهير بها والثانية لإبطال اتفاق حفظ سرية يمنعها من التحدث عن علاقة جنسية أقامها معها عام 2006.

زوج ممثلة أفلام إباحية يطلب الطلاق بسبب "الخيانة" (صور)
زوج ممثلة أفلام إباحية يطلب الطلاق بسبب "الخيانة" (صور)
زوج ممثلة أفلام إباحية يطلب الطلاق بسبب "الخيانة" (صور)
زوج ممثلة أفلام إباحية يطلب الطلاق بسبب "الخيانة" (صور)
زوج ممثلة أفلام إباحية يطلب الطلاق بسبب "الخيانة" (صور)
طباعة
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