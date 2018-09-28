أنشيلوتي: رونالدو يستحق الفوز بالكرة الذهبية





يرى كارلو أتشيلوتي، مدرب نادي نابولي الإيطالي، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونادو يستحق دائمًا الفوز بجائزة الكرة الذهبية مؤكدًا أنه الأحق بها هذا العام.





هيمن رونالدو وميسي، الثنائي الأفضل في العالم، على جائزة أفضل لاعب في العالم "الكرة الذهبية" لمدة عشر سنوات حيثُ فاز كل منهما بالجائزة خمس مرات، لكن هناك منافسة شديدة في عام 2018 وقد يتغير الوضع.





ويُنتظر أن يتم الكشف عن القائمة النهائية للمرشحين للجائزة المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، وذلك يوم 8 أكتوبر المقبل.





وقال أنشيلوتي، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة يوفنتوس ونابولي: "أنا سعيد للغاية لرونالدو بغض النظر عن الأهداف التي سجلها في دوري أبطال أوروبا مع مدريد والتي لعبت دورًا مهم في الفوز باللقب".





وتابع: "أنا سعيد لأنه يلعب في الدوري الإيطالي الآن، إنه يمثل قيمة مضافة لكل فريق، وأعتقد أنه يجب أن يفوز دائمًا بالكرة الذهبية للمرة السادسة".





وأكد "أنشيلوتي" أنه لا ينبغي أن يصنف البعض مباراة نابولي ضد يوفنتوس على إنها معركة بين أسماء النجوم في الفريقين.





وأضاف: "لا توجد أسرار في عالم كرة القدم بفضل التلفزيون ووسائل التواصل وماسيميليانو أليجري مدير فني رائع ، إنه مدرب عملي، أنا على علاقة جيدة معه".





ويلتقي فريق يوفنتوس مع نابولي على ملعب أليانز ستاديوم، يوم غدٍ السبت في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت مكة المكرمة.



