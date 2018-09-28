إنتاج النفط الأمريكي يقفز إلى 10.96 مليون ب/ي في يوليو
الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 07:11 موكالات
قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقرير شهري يوم الجمعة إن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة زاد بمقدار 269 ألف برميل يوميا في يوليو تموز إلى 10.964 مليون برميل يوميا وهو مستوى قياسي جديد، وارتفاعا من 10.695 مليون برميل يوميا في الأرقام المعدلة لشهر يونيو .
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