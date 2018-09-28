بيجو تكشف عن موعد طرح موديلات هايبرد من الطرازين 508 و3008

أعلنت شركة بيجو عن طرح موديلات هجين من الطرازين 508 و 3008 في خريف 2019.





وأوضحت الشركة الفرنسية أن النسخ المسماة Hybrid و Hybrid4 تعتمد على محرك بنزين مع بطارية قابلة للشحن.





ويتمثل محرك الاحتراق في محرك تربو رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر وبقوة 180 حصان في الموديل Hybrid و200 حصان في الموديل Hybrid4.





وفي نسخ الدفع الأمامي يقع المحرك الكهربائي في ناقل الحركة الأوتوماتيكي ثماني السرعات ليولد قوة 80 كيلووات (110 حصان). وتستخدم نسخ الدفع الرباعي محركا كهربائيا على المحور الخلفي بقوة 80 كيلووات (110 حصان).





وقد تم تجهيز كلا الإصدارين ببطارية ليثيوم أيون بقدرة 300 فولت، والتي يتم تركيبها أسفل الصف الثاني من المقاعد. وتبلغ السعة في نسخة الدفع الأمامي 11.8 كيلووات ساعة و13.2 كيلووات ساعة في نسخة الدفع الرباعي.





ومن المزمع أن يبلغ مدى السير حوالي 50 كلم، كما توفر السيارة لقائدها خمسة أوضاع قيادة هي: الكهربائي الخالص، ورباعي الدفع الاقتصادي (Hybrid4)، والوضع الرياضي عالي الأداء، والوضع الهجين المتنوع.





ويمكن إعادة شحن البطارية خلال 7 ساعات متصلة بالمقبس المنزلي (قدرة الشحن 3.3 كيلووات، 8 أمبير) أو 4 ساعات في مقبس أقوى (قدرة الشحن 3.3 كيلووات، 14 أمبير) أو 1.45 ساعة عند التوصيل بمحطة شحن جدارية Wallbox (قدرة الشحن 6.6 كيلووات، 32 أمبير).



