هذه النصائح الذهبية ستُساعدكِ على التخلص من إدمان السكر!

تعرف معظم السيدات أن السكر ليس من أفضل الأغذية، ويخضّن صراعًا عنيفًا كي يقلصّن كمية السكر التي يتناولنها، إن لم يتخلصن منه نهائيا. وقد يبدو ذلك صعبا إلى حد ما، فالتخلي عن إدمان السكر قد يسبب الأعراض العصبية نفسها التي يشعر بها من يريد التخلي عن التدخين والمخدرات.





لكننا جميعًا نواجه حقيقة أن السكر متاح بسهولة أمامنا، فالحلوى في كل مكان، والحلويات هي المواد الغذائية الرئيسة في الاحتفالات.





توافر تشكيلة واسعة من الأطعمة المحتوية على السكر، تجعلنا نتساءل: هل يمكننا حقا أن نتحرر من إدمان السكر؟ الجواب هو نعم، والبداية يمكن أن تأتي في شكل خطوات سهلة:





لا تستبدلي السكر بالمحليات الصناعية

إن عدم وجود سعرات حرارية فيها لا يعني عدم وجود عواقب سيئة. فالفئران التي أعطيت محليات اصطناعية تناولت المزيد من الطعام وبالتالي اكتسبت المزيد من الوزن، وظلت الرغبة بالطعام الحلو موجودة لديها، وهكذا نرى أن استبدال السكر بالمحليات الاصطناعية هو مثل التوقف عن تدخين السجائر والتحول لتدخين الأرجيلة، إذا التزمت بخطة تقول لا للسكر، فإن رغبتك في الأطعمة الحلوة ستتوقف في النهاية.





مارسي الرياضة واشربي المزيد من الحليب

تناول السكر يعزز آليات المكافأة في الدماغ؛ ما يجعل من الصعب كسر هذه العادة، لكن الدراسات أثبتت أنه يمكن الحصول على هذا الشعور الجيد بتناول أطعمة أخرى. فاستهلاك بروتين مصل اللبن الموجود في الحليب يزيد إفراز السيروتونين، هرمون المزاج الجيد، كما ثبت وجود صلة بين ممارسة الرياضة وزيادة إنتاج السيروتونين.





قولي "لا" للمنتجات الخالية من الدهون

عند إزالة الدهون من الطعام يضيف المصنعون السكر، فهم يبيعونك منتجا خاليا من الدهون وليس من السكر، لذلك عليك شراء المنتجات الكاملة الدسم، فالدهون الأحادية غير المشبعة فيها تساعد على زيادة الشعور بالإكتفاء.





تحسين عادات النوم لديك

دورة النوم اليومية تؤثر كثيرا، فعند الحرمان من النوم، يزداد نشاط مراكز المكافأة في الدماغ، ويصبح عدم تناول الحلوى صعبا. باختصار النظام الغذائي وممارسة التمارين الرياضية يساعدان كثيرا في التخلص من إدمان السكر؛ لكن أيا منهما لن يكون فعالا إذا لم تحصلي على ما يكفي من النوم





وجبة خفيفة صحية

احتفظي بوجبات خفيفة صحية في متناول يدك، وتناوليها عندما ترغبين بتناول الحلوى، ويمكن أن يكون ذلك تفاحا، أو كيسا من البوشار، أو حتى قطعة من الجبن.





مضغ العلكة

وجدت دراسة أن مضغ العلكة لفترة طويلة يخفض الرغبة في الحلوى، حتى لو كانت علكة خالية من السكر، واتضح أنها تكتيك ممتاز لتقليل الرغبة الشديدة في الحلوى.





تذكري فوائد ترك السكر