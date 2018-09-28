القبض على تشكيل عصابي لسرقة المواطنين بالإكراه في البدرشين

تمكن رجال مباحث الجيزة، من القبض على تشكيل عصابي لسرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح، بدائرة مركز البدرشين، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة.



تلقى اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، إخطارا من العقيد علي عبدالكريم مفتش مباحث جنوب الجيزة، بورود معلومات لرئيس وضباط وحدة مباحث مركز البدرشين، بقيام عاطل وسائق بتكوين تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح، مستخدمين في ذلك توك توك، بدائرة المركز.



وبالتأكد من صحة المعلومات الواردة تم إعداد قوة أمنية والقبض عليهما وبحوزتهما 2 فرد خرطوش محلي الصنع، مقص حديدي، طلقات خرطوش، توك توك، وبمواجهتهما أقرا بما توصلت إليه التحريات، وحرر المحضر اللازم بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة.