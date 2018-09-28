ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

القبض على تشكيل عصابي لسرقة المواطنين بالإكراه في البدرشين

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 07:06 م
القبض على تشكيل عصابي لسرقة المواطنين بالإكراه في البدرشين
ضبط - ارشيفية
طباعة
 
تمكن رجال مباحث الجيزة، من القبض على تشكيل عصابي لسرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح، بدائرة مركز البدرشين، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة.

تلقى اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، إخطارا من العقيد علي عبدالكريم مفتش مباحث جنوب الجيزة، بورود معلومات لرئيس وضباط وحدة مباحث مركز البدرشين، بقيام عاطل وسائق بتكوين تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح، مستخدمين في ذلك توك توك، بدائرة المركز.

وبالتأكد من صحة المعلومات الواردة تم إعداد قوة أمنية والقبض عليهما وبحوزتهما 2 فرد خرطوش محلي الصنع، مقص حديدي، طلقات خرطوش، توك توك، وبمواجهتهما أقرا بما توصلت إليه التحريات، وحرر المحضر اللازم بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة.
المزيد عن: سرقة بالاكراه سرقة البدرشين اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الفيحاء
1
x
17:30
1
القادسية
الرائد
1
x
17:35
1
الشباب
كأس العرب للأندية الأبطال
الرمثا - الأردن
1
x
17:00
3
النجم الساحلي - تونس
القادسية - الكويت
0
x
18:30
0
الزمالك - مصر
نادي مولودية الجزائر - الجزائر
-
x
20:00
-
الرفاع - البحرين
الأهلي طرابلس - ليبيا
-
x
21:00
-
الوداد الرياضي - المغرب
الدوري المصري الممتاز
الاتحاد السكندري
0
x
17:00
0
وادي دجلة
المصري البورسعيدي
-
x
19:00
-
طلائع الجيش
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
9/28/2018 7:30:11 PM