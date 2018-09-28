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مصطفى بكري: "تنظيم الإخوان يحتضر في كل دول العالم"

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 07:04 م
مصطفى بكري: تنظيم الإخوان يحتضر في كل دول العالم
مصطفى بكري
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داليا الحسين
 
قال الإعلامي مصطفي بكري، إن تنظيم الإخوان المسلمين يحتضر في كل دول العالم وليس في مصر فقط.

وأضاف "بكري" خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، على فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن موريتانيا وجهت ضربة قوية للجماعة، حيث قامت السلطات الموريتانية بإغلاق المقر الرئيسي لمركز تكوين العلماء التابع للجماعة، وقررت سحب ترخيصه بعد أثبتت التحقيقات أن هذا المركز يستهدف الدول العربية بالفتاوى الشاذة التى تخدم التوجهات التركية والقطرية.

وتابع أن مصادر تمويل هذا المركز غير واضحة ومشبوهة، كما تم سحب ترخيص جامعة عبدالله بن ياسين الخاصة التابعة للجماعة والتي يرأسها مرشد الجماعة في موريتانا محمد الحسن.

وأكد الإعلامي على ضرورة مواجهة جميع الجماعات الإرهابية للعودة للإسلام المعتدل، مشددًا على أنه يجب محاربة الفكر التكفيري بجميع الآليات.
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