مستخدمي "iPhone Xs" الجديد يعانون من مشاكل في شبكات الاتصال

أفاد العديد من مستخدمي هواتف iPhone Xs و iPhone Xs Max عبر موقع ريديت وموقع "zdnet"، بأن هناك بعض المشاكل قد واجتهم في هواتف الآيفون الجديدة.





وبحسب التقارير المرسلة من مالكي هواتف الآيفون الجديدة فإن المشاكل الجديدة التي ظهرت لهم تتعلق في أداء البطارية بالإضافة إلى مشاكل في شبكات الاتصالات، حيث تعاني هواتفهم من ضعف استقبال إشارات الإنترنت اللاسلكي "WiFi"، وشبكات الجيل الرابع "LTE".





فيما يخص البطارية اشتكى المستخدمون من قصر أداء عمر البطارية وهو الأمر الذي ينافي مزاعم آبل بأنه تم تحسين الأداء في البطاريات الخاصة بهاتفي iPhone XS و iPhone XS Max، وما يؤكد ذلك ظهور العديد من المراجعات وكان آخرها مراجعة من موقع tomsguide المتخصص في نتائج اختبار البطارية يبين أن هواتف الآيفون الجديدة لا تعطي نتائج متميزة عن هاتف آيفون إكس العام الماضي.





وبناء على نتائج اختبار عمر البطارية حقق هاتف العام الماضي iPhone X عمر بطارية يصل إلى 10 ساعات و 49 دقيقة عند تصفح شبكة الإنترنت، بينما صمد iPhone XS لمدة 9 ساعات و 41 دقيقة، أما iPhone XS Max فقد صمد لمدة 10 ساعات و 38 دقيقة.





ولحل مشاكل اتصال الواي فاي قم بتجربة هذه الخطوات:-

- انتقل إلى الإعدادات Setting.





- اضغط على خيار واي فاي [اسم WiFi].



