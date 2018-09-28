بدء توافد النجوم على حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي (صور)

بدأ منذ قليل، توافد نجوم الفن والإعلام على حفل ختام الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي الدولي.

يذكر أن إدارة المهرجان أعلنت أمس جوائز منصة الجونة السينمائي لهذا العام، وقام بإعلان الجوائز النجمة بشرى مدير العمليات بالمهرجان، وقام بتسليمها انتشال التميمي مدير المهرجان بحضور المخرج أمير رمسيس المدير الفني للمهرجان والمنتج محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي والمخرج شريف البنداري، وحرص علي حضور إعلان الجوائز النجمة التونسية هند صبري، وقدرت الجوائز بقيمة 17 ألف دولار.

المهرجان تم افتتاحه يوم الخميس الماضي 20 سبتمبر، وشهدت فاعلياته حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام أبرزهم النجم عادل إمام، ونادية الجندي، ويسرا، وليلى علوي، ومنى زكي، والسيناريست تامر حبيب، ودينا الشربيني، ونجلاء بدر، وياسمين صبري، وأروى جودة، وعدد أخر من النجوم.