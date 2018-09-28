شئون البيئة: تحرير 157 محضرا بحرق قش الأرز

أعلن جهاز شؤون البيئة برئاسة الدكتور محمد صلاح، عن تحرير157 محضرا من خلال ٨ محاور مرور ميدانى مرتبطة بالقاعدة GPS وتوجه من خلال تصوير الأقمار الصناعية بأماكن الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية، لمزارعين قاموا بحرق قش الأرز، مؤكدًا أن نسبة الحصاد تعدت الـ91%، ضلًا عن تلقى ١١ شكوى من المواطنين منذ بدء تفعيل العمل بالمنظومة المتكاملة.





وذكر الجهاز، في بيان له قبل قليل، أن نسبة الحرائق هذا العام منخفضة للغاية، مقارنة بالعام الماضي، حيث جرى تحرير أكثر من 700محضرًا في نفس الفترة، مشيرًا إلى أن ذلك يرجع إلى تفعيل وزارة البيئة لمنظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء ودعم وزارة البيئة الشباب بالمعدات والدعم المدى لجمع قش الأرز وتدويره إلى سماد عضوي وأعلاف غير تقليدية واستخدامه عوضا عن تبن القمح نظرا لغلاء أسعاره والنجاح أيضا في حملات وندوات التوعية التي قام بها الجهاز خلال الشهرين الماضيين، وأيضا استثمار القيمة المضافة للمخلفات الزراعية مورد ذات عائد اقتصادي.





وأوضح، أن الجهاز يتلقى على مدار الساعة يوميا تقارير من قبل مديريات الزراعة بموقف الحصاد وهيئة الأرصاد الجوية بسرعة واتجاه الرياح وأيضا تصوير القمر الصناعي برصد أي نقاط للحرق ومن ثم يتم إدارة مجموعات محاور المرور الميدانية بالسيارات والمرتبطة بتقنية الـGPS لتحديد الموقع وتوجيه فرق التفتيش لعمل محاضر للمخالفين بالحرق المكشوف لقش الأرز عن طريق 8 سيارات.



