مصطفى بكري يزف بشرى سارة للمتضررين من تعيينات النيابة الإدارية

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وعد بدراسة وسؤال الجهات المعنية لحل مشكلة مسابقة تعيينات النيابة الإدارية والشهر العقاري.



وأعرب "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، عن أمله من الانتهاء من تلك المشكلة لاسيما أن الشباب أصبحوا في حيرة من أمرهم.

