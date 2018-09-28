"القرموطي" وعلاء عبدالصادق يشاركان بعمومية الأهلى (صور)

وصل منذ قليل، الإعلامي جابر القرموطي، وعلاء عبدالصادق عضو لجنة الكرة بالنادي الأهلي، لمقر النادي، للمشاركة والتصويت على لائحة النظام الأساسي.

ويعقد الأهلي اليوم، جمعية عمومية غير عادية للتصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي، والتي تم تجهيزها بواسطة فقهاء القانون وخبراء في جميع المجالات.