مصادر عسكرية يمنية تؤكد مقتل قائد في ميليشيات الحوثي بالحديدة

أعلنت مصادر عسكرية يمنية، عن مقتل على محمد بدير الملقب بـ"أبو عدي"، القائد الميداني في ميليشيات الحوثي الإيرانية، وبرفقته 10 من المسلحين، في غارة شنتها طائرات التحالف العربي، في الساحل الغربي لليمن.



وقالت المصادر إن بدير، وقائد ما يسمى "فريق الاقتحامات والتدخل السريع"، في ميليشيات الحوثي الإيرانية، قتلا في الغارة، التي نفذتها طائرات التحالف العربي قبل 3 أيام، في محافظة الحديدة.



وكان القيادي الحوثي علي أحمد المعوضي، الملقب بـ"أبو مقدام" قد لقي مصرعه مؤخرا، في غارة مماثلة للتحالف العربي، بمنطقة الكيلو 10 على أطراف مدينة الحديدة.

