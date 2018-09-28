شاكيري: كلوب لم يكن حادا معي بسبب صلاح

أكد شيردان شاكيري، نجم نادي ليفربول، أن علاقته جيدة للغاية مع مدربه يورجن كلوب ولا توجد أي خلافات بينهما على عكس ما ظهر بين الثنائي عقب مباراة تشيلسي في كأس الرابطة.





وتحدث شاكيري خلال تصريحاته لموقع "ستاندرد سبورت" عن سبب تبديله بجيمس ميلنر في الشوط الثاني من مباراة ساوثهامبتون، قائلًا: "لقد فوجئت بالأمر لكن هذا هو قرار المدرب، لقد قال أنه كان من الصعب عليه إخراجي، لكنه كان شيئًا تكتيكيًا يريد تغييره".





وتابع: "كلوب جاء إليّ على الفور و شرح لي السبب، أنا لديّ علاقة جيدة معه لذا كل شيء على ما يرام".





كما كشف شاكيري، عن حديث كلوب مع بعد مباراة تشيلسي في الكأس بسبب عدم تمريره الكرة لزميله محمد صلاح: "كلوب لم يكن حادًا أو يصرخ بسبب شيء، كان الأمر مجرد شيء تكتيكي، مثل شيء يخص طريقة تنفيذ ركلة حرة".





وأضاف نجم سويسرا: "يجب أن نفعلها بشكلٍ أفضل في النهاية، نفذ هيندرسون الركلة الحرة و ربما لم يكن القرار الأفضل الذي قمنا به هناك".





ورد شاكيري على اتهامات البعض له بأنه شخص كسول، قائلًا: "ما كتبوه ليس صحيحًا لأنني شخص مختلف تمامًا عن ذلك، بالنسبة لي، أنا شاب لطيف يحب المزاح، لذلك أعتقد أن الأشخاص الذين تحدثوا عني كانوا مخطئين تمامًا".



