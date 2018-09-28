فتحي مبروك: تنظيم الجمعية العمومية أكثر من رائع

حضر فتحي مبروك، رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي إلى مقر الجزيرة؛ لتسجيل اسمه في كشوف الجمعية العمومية غير العادية، والتصويت على مشروع لائحة النظام الأساسي الجديدة.





وقال مبروك إن عملية التصويت لم تستغرق منه سوى بضع ثوان قليلة، مشيدا بالعملية التنظيمية للجمعية العمومية، ووصفها بأنها أكثر من رائعة.





ويعقد النادي الأهلي الجمعية العمومية غير العادية اليوم الجمعة بمقر النادي بالجزيرة، منذ الساعة التاسعة صباحاً؛ للتصويت على مشروع لائحة النظام الأساسي الجديدة.



