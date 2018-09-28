مصرع وإصابة شخصين في حادثتين متفرقتين بالبحيرة

تلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون من المستشفى العام بوصول شخص مجهول الهوية في العقد الرابع من العمر متوسط الطول يرتدي كامل ملابسه، مصاب بكسور بالضلوع وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وتوفي عقب وصوله.



بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بتقريره وجود كسور متعددة بالضلوع واسترواح هوائي بالرئة اليسري، وسبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والقلب وتوقف المراكز الحيوية بالمخ، إدعاء حادث تصادم ولا توجد شبهه جنائية.



تم ندب خبراء قسم الأدلة الجنائية لمعاينة الجثة وتصويرها ورفع بصماتها للنشر عنها، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وتحديد شخصية المتوفى والسيارة المتسببة في الحادث وضبط قائدها.



كما تلقي مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة رشيد من المستشفى العام بوصول المدعو "حسن د.ا" 17 عاما - طالب ومقيم بقرية برج رشيد، مصاب بتهتك بالطرفين السفليين وكسر بالفقرات القطنية وكدمات بالبطن والظهر إدعاء حادث قطار، ولا يمكن استجوابه وتم تحويله للمستشفى الجامعي بالإسكندرية للعلاج.



بسؤال خاله المدعو "جاد ط.خ" 55 عاما – موظف، قرر أنه أثناء محاولة المصاب المذكور استقلال القطار رقم 762 القادم من رشيد متجه للإسكندرية عقب تحركه من محطة سكه حديد برج رشيد، اختل توازنه وسقط أسفل عجلات القطار مما أدى لإصابته، وجاري تحرير المحاضر اللازمة للعرض علي النيابة العامة.