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محمد يوسف يدلي بصوته في الجمعية العمومية للأهلي

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 05:26 م
محمد يوسف يدلي بصوته في الجمعية العمومية للأهلي
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الفجر الرياضي
 
حضر محمد يوسف، المدرب العام لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي والقائم بأعمال مدير الكرة، إلى الجمعية العمومية غير العادية بمقر الجزيرة، من أجل تسجيل اسمه في الكشوفات والإدلاء بصوته على مشروع لائحة النظام الأساسي الجديدة.

وجاء حرص يوسف على حضور الجمعية العمومية، رغم عودته فجر اليوم من لبنان، مع بعثة الفريق الأول، عقب فوزه أمس السبت على فريق النجمة اللبناني٤ – ١، في إياب دور الـ ٣٢ من بطولة «كأس زايد» للأندية الأبطال.

ويعقد النادي الأهلي الجمعية العمومية غير العادية اليوم الجمعة بمقر النادي بالجزيرة، منذ الساعة التاسعة صباحاً؛ للتصويت على مشروع لائحة النظام الأساسي الجديدة.

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