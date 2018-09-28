الذهب يفقد 8 جنيهات خلال تعاملات اليوم الجمعة 28/9/2018
الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 05:22 مالفجر الاقتصادى
تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة، بنحو 8 جنيهات عن الأمس، ليسجل الجرام عيار 21 نحو 594 جنيهًا، والجرام عيار 18 نحو 509 جنيهات.
وسجل الجرام عيار 24 نحو 678 جنيهًا، والجنيه الذهب نحو 4 آلاف و752 جنيهًا، وسجل السعر العالمي نحو 1194 دولارًا للأوقية.
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