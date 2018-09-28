التحقيقات تكشف تفاصيل خروج قطار عن القضبان في إمبابة (صور)

كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، عن تفاصيل خروج عجلات أحد القطارات عن القضبان بمنطقة إمبابة.





كان تلقى مأمور قسم شرطة إمبابة بلاغا من الخدمات الأمنية المعينة لتأمين محطة سكة حديد إمبابة بتعطل أحد القطارات قبل دخول مزلقان الوحدة، بدائرة القسم.





وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير القطار رقم 2479 محمل بالغلال القادم من الإسكندرية لتفريغ حمولته بصوامع إمبابة، فوجئ قائدة بخروج 4 عربات من تشكيل القطار خارج القضبان، ولم تحدث ثمة إصابات، وتعينت الخدمات الأمنية اللازمة لتأمين القطار بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، وجاري العمل علي رفع العربات وحمولتها.





يشار إلى خط قطارات الصوامع خط فردي، ولا توجد ثمة تجاوزات أخري بحركة سير القطارات، وبسؤال قائد القطار "محمد أ ع م" 50 سنة، ومقيم دائرة القسم، أيد ما جاء بالفحص، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارٍ العرض علي النيابة العامة.