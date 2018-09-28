جريمة قتل مروعة في كفر الدوار.. والسبب غير متوقع

لقي عامل مصرعه، طعنا بسكين، بينما أصيب شقيقه بجرح قطعي بالرأس، علي يد عامل بسبب خلافات على تركيب ماسورة صرف خاصة بالأخير في مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.





تلقي اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة كفر الدوار من مستشفى الشاملة العام بوصول كل من جثة المدعو "سعيد ا.م" 35 عاما – عامل، إثر إصابته بجرح شبه نافذ بالظهر وآخر طعني بالبطن من الناحية اليسري وجروح قطعية بالذراع الأيسر، وشقيقه "محمد" 21 عاما – عامل، مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس.





بسؤال المصاب الثاني اتهم المدعو "حمدي م.ف" 32 عاما – عامل، بالتعدي على شقيقه المتوفى بسلاح أبيض "سكين" كان بحوزته وإحداث إصابته التي أودت بحياته لحدوث مشادة بينهما بسبب الخلاف على تركيب ماسورة صرف خاصة بالمتهم.





تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم المذكور والأداة المستخدمة وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب المشار إليه، وجارٍ تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.



