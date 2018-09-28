ألمانيا تطالب تركيا بمزيد من حرية الصحافة





طالب هايكو ماس، وزير الخارجية الألماني، تركيا، بالمساهمة في تطبيع العلاقات الألمانية-التركية، عبر إحراز تقدم في سيادة القانون، وحرية الصحافة.وقال "ماس"، على هامش اجتماعات الدورة 173 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك: "إذا كان هناك رغبة في تركيا، نحو تطلعات أوروبية، يتعين عليها الانشغال بقضايا تتعلق بسيادة القانون، وحرية الصحافة، وحرية الرأي".وأعرب ماس، عن اعتقاده بأن عملية التطبيع مع تركيا، ستتطلب بعض الوقت، وقال: "هناك الكثير من القضايا، التي يتعين أن نناقشها، وبينها قضايا قنصلية لم تُحل حتى الآن"، ويلمح الوزير بذلك إلى خمسة مواطنين ألمان، معتقلين في تركيا لأسباب سياسية.ومن المقرر أن يستقبل فرانك فالتر شتاينماير، الرئيس الألماني، نظيره رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي، بمراسم عسكرية في العاصمة برلين.ويلتقي أردوغان، المستشارة أنجيلا ميركل، على مأدبة عمل ظهر اليوم.وتوترت العلاقات الألمانية-التركية، بشدة عقب محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة، في تركيا قبل عامين، ومن أبرز أسباب هذا التوتر، اعتقال مواطنبن ألمان في تركيا، وتشهد العلاقات تهدئة تدريجية منذ مطلع هذا العام.