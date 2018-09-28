انتحار عامل بتناول "مبيد حشري" في البحيرة





تلقي اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة أبو حمص من مستشفى كفر الدوار العام، بوصول المدعو "محمد ع.ع" 45 عاما - عامل ومقيم بقرية دسونس، مصاب بإدعاء تسمم فسفوري وتوفى عقب وصوله.





بسؤال شقيقه "فتحي ع.ع" 51 عاما - عامل ومقيم بقرية الوكيل بمركز كفر الدوار، قرر بتناول شقيقه قرص مبيد حشري خاص بتخزين الغلال لمروره بحاله نفسيه سيئة بسبب خلافات أسريه مما أدى لإصابته ووفاته ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.





بتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بتقريره عدم وجود إصابات ظاهريه وسبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف بعضلة القلب نتيجة تناول مادة سامة ولا توجد شبهه جنائية، وجارٍ تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.



