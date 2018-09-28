أزمة قلبية حادة تضرب ريال مدريد قبل الديربي

ذكرت تقارير صحفية إسبانية بأن مارسيلو نجم ريال مدريد سيغيب عن مباراة الديربي أمام أتلتيكو مدريد بعد إصابته في الساق أمام أشبيلية، كما أنه من المقرر غيابه أيضًا عن مبارتي الافيس وسسكا موسكو.





وكشف موقع ماركا الإسباني بأن الاختبارات التي أجراها فريق ريال مدريد الطبي أكدت إصابة ساقه اليمنى وقال إن عودته تعتمد على كيفية تقدمه.





وذكر الموقع الإسباني أنه على الرغم من أن جوين لوبيتيجي المدير الفني للملكي سيفتقد خدمات إيسكو إلا أنه استعاد كلا من كارفاخال وأوديوزولا بعد غيابهما عن مواجهة أشبيلية في حين سيتم تصعيد اللاعب الشاب خافي سانشيز إلى الفريق الأول.



