السلطات اليابانية تُحذر من مخاطره.. كل ما تريد معرفته عن إعصار "ترامي

توجّه إعصار "ترامي" القوي إلى جُزر تقع في أقصى جنوب اليابان، ومن المتوقع أن يُواصل طريقه في نهاية هذا الأسبوع إلى جزر الأرخبيل الرئيسية.





تحذير من السلطات اليابانية

تحذّر السلطات، من المخاطر المرتبطة بالرياح أمواج عالية على شاطئ البحر، انهيار مبان هشة، وبالأمطار فيضانات وانهيارات أرضية.





لا تزال حركة الإعصار "ترامي"، بطيئة حتى الآن، ولكنه ستشتدّ سرعته في الساعات المقبلة، وستُصاحبه رياح عاتية، وهو الإعصار الرابع والعشرون لهذا العام في آسيا.





ومن المتوقّع أن يضرب "ترامي" جزيرة أوكيناوا، من المحتمل أن يتّجه لاحقًا نحو كيوشو وجزيرة هونشو الرئيسية.





وكانت السلطات اليابانية قد حذرت اليوم من اقتراب الإعصار من مقاطعة "أوكيناوا" الجنوبية وقالت أنه سيجلب رياحاً شديدة وأمطاراً من المتوقع أن تشتد يوم الأحد على غرب البلاد.





البداية

صوّر رائد فضاء فى محطة الفضاء الدولية (ISS) صور مذهلة لإعصار "ترامى Trami"، الذى من المتوقع أن يصل اليابسة فى اليابان يوم السبت المقبل.





قام رائد الفضاء الأوروبى "ألكسندر جيرست"، بنشر صوراً للإعصار على صفحته على إنستجرام ، قائلاً: "يبدو كما لو أن شخصاً ما سحب القابس الهائل لهذا الكوكب ، فنحن بصدد رؤية إعصار شرس أخر من الفئة الخامسة "Trami" يتوجه نحو اليابان وتايوان، فخذوا حذركم وابقوا بأمان".





يذكر أن المحطة الفضائية الدولية (ISS)، هي محطة فضاء تدور على ارتفاع 400 كيلومتر عن سطح كوكب الأرض وبسرعة 28 ألف كم فى الساعة ويتم الإشراف عليها بتعاون دولى، تقوم المحطة بعمل 16 مدارًا يوميًا حول كوكب الأرض وتلتقط صورًا وفيديوهات للفضاء عن طريق كاميرات خاصة مثبته خارج المحطة.





مخاطر الإعصار

أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أن الإعصار "ترامي"، يتجه نحو اليابان وربما يضرب البلاد خلال اليومين القادمين.





ووفقا للأرصاد الجوية، أن إعصار "ترامي"، ربما يقترب من محافظة أوكيناوا، بينما يتجه إلى غرب اليابان في اليوم التالي.





كما حذرت الوكالة، من المخاطر المرتبطة بالإعصار مثل الرياح القوية والأمواج العالية والأمطار الغزيرة، في حين توقعت هطول أمطار متزايدة في مناطق واسعة من شرق وغرب اليابان، حتى لو أنها تتجنب الضربة المباشرة من الإعصار.





ومن الجدير بالذكر أن اليابان، تشهد سنويا العديد من الأعاصير خلال فصل الصيف، لكن إعصار "جيبي"، الذي اجتاح أرخبيل اليابان مؤخرا تميز عن تلك الأعاصير بقوته الشديدة، التي لم يشهد الأرخبيل مثيلا لها منذ 25 عاما، على الرّغم من أن خسائره البشرية والمادية أتت أقل مما كان متوقع.



