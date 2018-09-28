يلا شوت بث مباشر.. مباراة الزمالك والقادسية الكويتي اليوم في البطولة العربية

يوجه الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريباته الجماعية، اليوم الخميس 28-9-2018، القادسية الكويتي، على استاد الشيخ على صباح السالم في إياب دور الـ32 بالبطولة العربية لكرة القدم. وتنقلها "الوطن" في بث مباشر مع انطلاق المباراة.









وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي، ويحاول الفريق الأبيض في اللقاء المقبل الخروج من المباراة بالتعادل الإيجابي بأى نتيجة أو الفوز للتأهل للدور التالي.









ومن المنتظر أن تشهد مواجهة الزمالك والقادسية وجوداً جماهيرياً كبيراً بعدما طرحت إدارة النادى الكويتى التذاكر ولاقت رواجاً كبيراً من الجالية المصرية، حيث يحظى الزمالك بشعبية كبيرة فى الكويت.











