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محافظ البحيرة يتفقد مشروع إسكان "كفر الرحمانية" بتكلفة 50 مليون جنيه (صور)

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 05:09 م
محافظ البحيرة يتفقد مشروع إسكان كفر الرحمانية بتكلفة 50 مليون جنيه (صور)
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إسلام أمين
 
قام اللواء هشام آمنه، محافظ البحيرة، بتفقد مشروع الإسكان بكفر الرحمانية المكون من عدد 250 وحدة سكنية وعدد 99 محل وعدد 4 غرف محولات كهرباء، بإجمالي تكاليف بلغت 50 مليون جنيه حيث تم تسليم عدد 100 وحدة للمواطنين.

كما تفقد محافظ البحيرة، النصب التذكاري للشهداء بمدينة المحمودية بعد تطويره، وذلك بمرافقة المهندس عبد الرحمن الشهاوي، السكرتير العام، والمهندس حازم الأشموني، السكرتير المساعد، والأستاذ محمد خميس، رئيس مدينة المحمودية.
محافظ البحيرة يتفقد مشروع إسكان "كفر الرحمانية" بتكلفة 50 مليون جنيه (صور)
محافظ البحيرة يتفقد مشروع إسكان "كفر الرحمانية" بتكلفة 50 مليون جنيه (صور)
محافظ البحيرة يتفقد مشروع إسكان "كفر الرحمانية" بتكلفة 50 مليون جنيه (صور)
محافظ البحيرة يتفقد مشروع إسكان "كفر الرحمانية" بتكلفة 50 مليون جنيه (صور)
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