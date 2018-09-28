عاجل .. واشنطن تعلن نتائج اجتماع وزير الخارجية الأمريكى ودول مجلس التعاون الخليجي





أعلنت هيدز نويرت، الناطقة باسم الخارجية الأمريكية، عن نتائج اجتماع مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكى، ونظرائه فى مصر، ودول مجلس التعاون الخليجى، والأردن، بنيويورك.وأفادت الخارجية الأمريكية، بأن الاجتماع ناقش مسألة إقامة (تحالف استراتيجي شرق أوسطي)، لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، بالإضافة إلى مواجهة التهديدات الإيرانية في المنطقة.وأضافت الخارجية، أن بومبيو قد أكد على أهمية هزيمة تنظيم داعش، وغيره من التنظيمات الإرهابية، وتحقيق السلام، والاستقرار، في سوريا، واليمن.