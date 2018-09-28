بث مباشر.. مشاهدة مباراة الزمالك اليوم | رابط مباراة الزمالك والقادسية حصري ومجانا HD

مباراة الزمالك والقادسية أصبحت مصيرية بالنسبة للمارد الأبيض الذى يسعى لتحقيق الفوز بعد انتهاء مباراة الذهاب فى برج العرب بالتعادل السلبى لذلك يحتاج الأبيض للفوز أو التعادل الإيجابى على أقصى تقدير للتأهل للدور المقبل، يدخل فريق الزمالك اليوم، الجمعة، اختباراً صعباً عندما يواجه نطيره القادسية الكويتي في إياب دور الـ32 للأندية الأبطال.





وأعلن جروس المدير الفني للزمالك لمواجهة القادسية وجاءت كالتالي:



حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم “جنش” و عماد السيد وعمر صلاح

خط الدفاع : حمدي النقاز ومحمود علاء و بهاء مجدي و محمود حمدي ” الونش” ومحمد عبد الغني وأحمد أبو الفتوح

خط الوسط : طارق حامد و محمود دونجا و وفرجاني ساسي وأحمد مدبولي وعبد الله جمعة و محمد إبراهيم وإبراهيم حسن ومحمود كهربا و يوسف أوباما و محمد عنتر

خط الهجوم : كاسونجو كابونجو وحميد احداد و عمر السعيد.





ولمتابعة البث الحي لمباراة الزمالك والقادسية الكويتي انتظرو البث المباشر أسفل الموضوع قبل توقيت المباراة بنصف ساعة، مع أطيب التمنيات بمشاهدة ممتعة.





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وأعلن جروس المدير الفني للزمالك لمواجهة القادسية وجاءت كالتالي:حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم “جنش” و عماد السيد وعمر صلاحخط الدفاع : حمدي النقاز ومحمود علاء و بهاء مجدي و محمود حمدي ” الونش” ومحمد عبد الغني وأحمد أبو الفتوحخط الوسط : طارق حامد و محمود دونجا و وفرجاني ساسي وأحمد مدبولي وعبد الله جمعة و محمد إبراهيم وإبراهيم حسن ومحمود كهربا و يوسف أوباما و محمد عنترخط الهجوم : كاسونجو كابونجو وحميد احداد و عمر السعيد.ولمتابعة البث الحي لمباراة الزمالك والقادسية الكويتي انتظرو البث المباشر أسفل الموضوع قبل توقيت المباراة بنصف ساعة، مع أطيب التمنيات بمشاهدة ممتعة.ولمشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك والقادسية الكويتي اليوم الجمعة 28-9-2018، بجميع الجودات من خلال راوبط سريعة في خدمة مميزة يقدمها " الفجر الرياضي" لكافة المتابعين في الوطن العربي، بث مباشر مباراة الزمالك والقادسية الكويتي بالبطولة العربية يلا شوت من الرابط التالي



