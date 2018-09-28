هاشتاج "الخطيب" يتصدر تويتر

تصدّر «هاشتاج # الخطيب»، «تريند» موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بعدما تفاعل معه عدد كبير من الرواد، حيث احتل المركز الأول في قائمة تريند «تويتر».





وعقد الأهلي اليوم، الجمعية العمومية غير العادية؛ للتصويت على اللائحة الجديدة للنظام الأساسي للنادي التي تم تجهيزها بواسطة فقهاء القانون وخبراء في جميع المجالات.





وطالب الكابتن الخطيب أعضاء الأهلي بالحضور، فلم يخذلوه، وبدأ الأهلاوية يتوافدون على مقر النادي بالجزيرة منذ الصباح لإقرار دستور ناديهم.





وتفاعل عدد كبير من جمهور الأهلى عبر الهاشتاج قائلين: «بنحبك يا بيبو»، «أنت فخر وإنتاج النادي الأهلي العظيم.. بيبو حبيب الملايين.. كمل مشوارك يا بيبو.. إلخ».





وتسابق الأعضاء علي مساندة مجلس إدارة النادي الأهلي، وعلى رأسهم محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادي لقناعتهم الكاملة بأن جميعهم يدركون حجم المسئولية الملقاة على عاتقهم تجاه ناديهم.



