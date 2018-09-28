بث مباشر مباراة شباب الزمالك والقادسية كورة اون لاين|كورة لايف|kora live

يحل فريق الزمالك ضيفا ثقيلا على القادسية الكويتي في السادسة والنصف مساء اليوم الجمعة 28-9-2018 ضمن منافسات إياب دور الـ32 للبطولة العربية للأندية الأبطال، ويدخل الزمالك مباراة اليوم باحثا عن تحقيق نتيجة إيجابية للتأهل لدور الـ16، بعد انتهاء مباراة الذهاب سلبيا بدون أهداف، وتشهد البطولة العربية هذا العام صراعا من نوع خاص حيث تعد هذه النسخة هي الأقوى والأكثر مشاركة للأندية العربية.

ويعيش الزمالك حالة من الاستقرار الفني بعد الفوز في أخر مبارياته على المقاولون العرب، 2-1، وتصدره مسابقة الدوري المصري برصيد 17 نقطة.

وكان معسكر الزمالك قد شهد أزمة مؤخرا بين السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق ومحمود عبد العزيز زيزو لاعب وسط الفريق، انتهى باستبعاد اللاعب من قائمة الفريق للمباراة.





وكان الاتحاد العربي لكرة القدم، قد أعلن عن طاقم التحكيم لمباراة اليوم، والذي يتكون من الأردني أدهم مخادمة حكم ساحة، ومساعديه أحمد الرويلي مساعد أول ومحمد خلف مساعد ثان، عمر المعاني حكما رابع، ومراقب المباراة البحريني على محمد على إبراهيم الماجد، ثم مراقب الحكام علي الطريفي.





التشكيل المتوقع للفريقين:

استقر جروس المدير الفني للزمالك على تشكيل فريقه في مباراة الغد وسيكون كالتالي:

محمود جنش في حراسة المرمى.

محمود علاء، الونش، بهاء مجدي، حمدي النقاز في الدفاع.

طارق حامد، فرجاني ساسي، يوسف أوباما، محمود كهربا، إبراهيم حسن في الوسط.

كاسونجو في الهجوم.

بينما من المنتظر أن تكون تشكيلة القادسية على النحو التالي:

الرشيدى فى حراسة المرمى.

وعامر المعتوق، وابيابوى بكر، ومساعد ندا، وخالد القحطاني في الدفاع.

فهد الانصاري، ورضا هانى، وسلطان العنزى، وأحمد الظفيرى في الوسط.

رونالدو ، وماى أكسل في الهجوم.

وستقوم قناة "أبو ظبي الرياضية" المفتوحة ببث المباراة على الهواء مباشرة في السادسة والنصف مساءا.

وستكون جماهير الكرة المصرية على موعد مع مباراة الزمالك والقادسية على استاد جابر الأحمد في السادسة والنصف مساءا، وفي حالة انتهاء الوقت الأصلي للقاء بنفس نتيجة الذهاب 0/0 فأن المباراة ستتجه لركلات الترجيح مباشرة كما تنص لوائح البطولة.



