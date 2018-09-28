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إنجي المقدم تكشف تفاصيل شخصيتها في فيلم "رأس السنة"

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 03:42 م
إنجي المقدم تكشف تفاصيل شخصيتها في فيلم رأس السنة
إنجي المقدم
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صلاح حسن
 
أكدت الفنانة إنجي المقدم أنها ستبدأ تصوير مشاهدها في فيلمها السينمائي الجديد "رأس السنة" بداية شهر أكتوبر المقبل. 

وكشفت إنجي، عن تفاصيل دورها في الفيلم لبرنامج "ذا انسايدر بالعربي" فقالت: "مريم هي شخصيتي في فيلم رأس السنة، وهي امرأة متزوجة وعلاقتها جيدة مع زوجها بس بعدين بصير معه شيء يخلي العلاقة تصير صعبة". 

فيلم "رأس السنة" من تأليف محمد حفظي، ويشارك في البطولة عدد من النجوم منهم: إياد نصّار، شيرين رضا، بسمة، أحمد مالك والكثير من النجوم الشباب. 

يُذكر أن أحداث الفيلم تدور في يوم واحد وهو رأس السنة، وسيتم التصوير في كل من القاهرة والغردقة ولبنان.
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