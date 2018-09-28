الداخلية تواصل تنظيم قوافل خدمية متحركة تجوب القرى والأحياء

واصلت وزارة الداخلية تنظيم عدة قوافل خدمية متحركة تجوب القرى والأحياء لتلبية احتياجات المواطنين من مستخرجات الاحوال المدنية بالمجان بمحافظات (البحيرة، أسوان، الفيوم، الأقصر، الدقهلية، المنيا، بورسعيد، دمياط، قنا، القليوبية، الوادي الجديد، الشرقية).





ووفر قطاع الأحوال المدنية مركبات متنقلة لإصدار مستخرجات القطاع من (بطاقات الرقم القومي - شهادات "الميلاد، الزواج، الوفاة، الطلاق" - (قيد عائلي مميكن – لجان تصحيحات وساقط القيد – تبليغات "ميلاد، وفاة، طلاق، زواج).





بدوره قام قطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن بإيفاد قوافل مرورية (ضباط تراخيص – موظفين مدنيين – مهندسين فنيين – مراجعين ماليين)، لتيسير استخراج مصدرات المرور "تجديد أو استخراج أول مرة" – "تسيير – قيادة، ملاكي، نقل، دراجات بخارية".





وتوالي أجهزة الوزارة جهودها للتخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير الخدمات الأمنية التي تقدمها لهم بصورة مُيسرة.