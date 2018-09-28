الصناعة: إنجاز كافة الإجراءات الخاصة بـ 1673 منشأة صناعية للشروع في العمل

أكد احدث تقرير تلقاه المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة حول مؤشرات اداء الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال شهر أغسطس الماضى، ان 1673 منشأة صناعية حصلت على رخص تشغيل وبناء مؤقتة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية وذلك مقارنة بـ 263 رخصة وتصريح تشغيل مؤقت خلال نفس الشهر من العام الماضى بواقع 1584 رخصة تشغيل و89 رخصة بناء كما تم قيد 557 سجل دائم ومحدد المدة مقارنة بـ 920 سجل خلال نفس الشهر من العام الماضى بواقع 494 سجل دائم و63 سجل محدد المدة





وأكد المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية حرص الهيئة على تقديم كافة التسهيلات لتشجيع المستثمرين الصناعيين علي ضخ استثمارات في مشروعات جديدة وجذب المستثمرين الاجانب للاستثمار في قطاع الصناعة في مصر، لافتاً في هذا الإطار الي ان الهيئة قد تلقت طلبات من المستثمرين خلال الفترة من مارس 2017 وحتي نهاية أغسطس الماضي حيث بلغ إجمالي هذه المشروعات 390 مشروعاً كبيراً بحجم استثمارات متوقعة تصل الي 147.5 مليار جنيه بإجمالي مساحة أراضي 71 مليون متر مربع ، وقد بلغت نسبة الاستثمارات الاجنبية من إجمالي الاستثمارات 72% وهو الامر الذي يؤكد اقبال المستثمر الاجنبي علي الاستثمار في السوق المصري وثقته في مناخ الاستثمار في قطاع الصناعة في مصر.





ولفت رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ان قائمة المشروعات الصناعية المزمع اقامتها تشمل 138 مشروعاً في مجال الصناعات الهندسية و91 مشروعاً في مجال الصناعات الغذائية و90 مشروعاً في مجال الصناعات الكيماوية و42 مشروعاً في مجال الغزل والنسيج فضلاً عن 29 مشروعاً في مجال صناعة مواد البناء.