مورينيو مدافعا عن بوجبا: "لا أهتم بما التقطته الكاميرات"

دافع البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، عن بول بوجبا بعد الفيديو الذي ظهر فيه الثنائي وكانت بينهما مشادة كلامية حادة.

وقال مورينيو: "كيان مانشستر يونايتد أكبر من أي لاعب، عليّ أن أدافع عن النادي، لا أهتم أبدًا بما التقطته الكاميرات، لم تكن هناك أي مواجهة بيني وبين بول بوجبا".





وأكد البرتغالي: "‏توجيه الانتقادات والتعليمات بصوتٍ عالٍ أمرٌ يحدث كل يوم فهذا هو التدريب لكنكم اخترعتم قصة من الأمر".





وأكمل: "لذلك، أنا سعيد بأن القواعد تسمح بالتصوير لـ 15 دقيقة فقط لمرة واحدة من الشهر وهذا لن يتغير، يستحيل أن يُسمَح لكم بمشاهدة حصة تدريبية كاملة".





وتابع: "لا يوجد شخص تمرّن أفضل من بوجبا الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة، سيبدأ غدًا كأساسي، والفريق يحتاج للاعبين أصحاب شخصية قوية".





وأضاف: "بوجبا لاعب كغيره من لاعبي النادي، لا يوجد لاعب أكبر من اليونايتد، إن كنت سعيدًا بعمله سيلعب، غير ذلك لن يلعب".





وكان مورينيو قد وجه اللوم على بوجبا بعد نشر اللاعب الفرنسي فيديو له مع زميليه في النادي وهم يضحكون عقب خسارة اليونايتد في كأس الرابطة الإنجليزية.