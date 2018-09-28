رئيس أكاديمية الشرطة يشهد تخرج الدورة التدريبية الأولى للضباط

قام رئيس أكاديمية الشرطة، بحضور ختام تخريج الدورة التدريبية الأولى للضباط المتدربين بكلية التدريب والتنمية للعام التدريبي 2018/2019.

حيث شهد اللواء دكتور مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، ختام الدورة الأولى للضباط المتدربين بكلية التدريب والتنمية بالأكاديمية للعام التدريبي الحالي، حيث بلغ إجمالي عدد الضباط المتدربين (477) ضابطاً على مستوى (21) معهداً تدريبياً "عام وتخصصي"– من مختلف جهات الوزارة – تابعين فنياً للكلية، وتم تسليم شهادات التميز والتقدير لأوائل الفرق التدريبية والمتفوقين في الرماية واللياقة البدنية.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على الإرتقاء بالمنظومة التدريبية ودعم الأكاديمية بكافة الوسائل واللوجستيات التي تُسهم في دفع عجلة التدريب ورفع معدلاته.