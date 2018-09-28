أوتوماك 2018.. مصر تدخل عصر السيارات الكهربائية (صور)

ينطلق معرض أتوماك في دورته الخامسة والعشرين بمشاركة 40 علامة تجارية فى مجال صناعة السيارات وسط تحديات كبيرة تواجه صناعة السيارات في مصر، وطموحات وأمال عريضة تسعى الدولة لتحقيقها فى مجال الصناعة بشكل عام وصناعة السيارات بشكل خاص، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أرسى قواعده الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومع الاتجاه العالمي نحو صناعة السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة بدأ شباب مصر في كليات الهندسة ومراكز الأبحاث، في تطوير مشروعات لسيارات كهربائية متوافقة مع البيئة المصرية ويمكن انتاجها في مصر، وهو ما يعد ليس فقط خطوة هامة للحفاظ على البيئة وتقليل نسبة التلوث، ولكن أيضاً توفير للوقود التقليدي.

وكانت مصر من أولى الدول التي بدأت صناعة السيارات في المنطقة حيث تأسست شركة النصر للسيارات سنة 1959، لتجميع السيارات في البداية ومن ثم صناعة أول سيارة مصرية خالصة.

ويعود تاريخ إنشاء شركة النصر لصناعة السيارات إلى صدور قرار وزاري عام 1957 بتشكيل لجنة تضم وزارة الحربية ووزارة الصناعة؛ لإنشاء صناعة سيارات اللوري والأتوبيسات في مصر، وأنتجت الشركة منذ بدأت التشغيل حتى 2009 حوالي 473.756 عربية مابين اتوبيسات وميني باص وشاحنات وجرارات زراعية وسيارات ركوب، إلا أن الشركة تم تصفيتها بسبب الخسائر وارتفاع المديونيات.

ورغم التحديات التى تواجه صناعة السيارات في مصر خصوصا بعد تحرير سعر الصرف ، وما صاحبه من تضاعف لأسعار السيارات بجانب ارتفاع معدلات الفائدة على القروض، والذي أثر على حركة بيع وشراء السيارات بشكل كبير داخل السوق، ما دفع معظم الشركات التى تمتلك مصانع في مصر إلى تقليل الانتاج بمقدار النصف تقريبا، وتخفيض عدد العمالة ومنها شركات نيسان وغبور وغيرها، إلا أن الحكومة سعت لفتح أسواق جديدة وأصدرت عدة تشريعات وقرارات كان على رأسها قانون الاستثمار الجديد تشجع على جذب استثمارات أجنبية جديدة في مجال صناعة السيارات وفتحت الباب أمام استيراد السيارات الكهربائية بدون جمارك.

واليوم تسعى مصر لمواكبة ركب المستقبل من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة في رسم مستقبل مشرق لصناعة السيارات حيث أعلنت أكاديمية البحث العلمي أنه فى غضون شهور سيتم انتاج أول سيارة كهربائية في مصر بمصانع الانتاج الحربي لتضع مصر على خريطة صناعة السيارات العالمية.

وأعلنت الشركة القابضة للنقل البحري والبري، إن الشركة الهندسية لصناعة السيارات التابعة لها، ستبدأ إنتاج سيارات كهربائية، خلال شهور ، حيث وقعت الشركة اتفاق مع شركة درشال للصناعة وكيل "دونج فينج" الصينية لصناعة السيارات، على إدخال تكنولوجيا صناعة السيارات الكهربائية لمصر، وذلك بحضور وزير قطاع الأعمال هشام توفيق.

وأوضحت الشركة أنه تم الاتفاق على تنفيذ مشروع نقل تكنولوجيا وتصنيع السيارات والشواحن الكهربائية من خلال شركة دونج فنج الصينية لمصر، من خلال استغلال خطوط إنتاج بمصانع الشركة الهندسية لصناعة السيارات بنظام الشراكة.

ويستهدف المشروع نسبة تصنيع محلي تصل إلى 70% من السيارة خلال خمس سنوات، وبطاقة إنتاجية فى السنة الأولى تصل إلى إنتاج عدد 200 سيارة على أن ترتفع تدريجيا لتصل إلى 10 آلاف سيارة كهربائية في السنة الخامسة وعدد 2000 شاحن وعدد 2000 محطة شحن سنوياً، وهو أول تكنولوجيا تدخل الشرق الأوسط للحفاظ على البيئة وترشيد دعم المواد البترولية "الوقود" والحفاظ على البيئة.

وتسعى معظم الشركات العالمية خلال الثلاثة أعوام المقبلة إلى التوسع في صناعة السيارات الكهربائية أو الهجين ، لتقليل معدلات التلوث، حتى أن شركة بورش الألمانية قد أعلنت منذ أيام عن وقف انتاج سيارات الديزل نهائياً، واتجاه الشركة للتركيز على انتاج السيارات التى تعمل بالبنزين والكهرباء.

على الجانب الأخر انتهت شركة ريفولتا من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروعات البنية التحتية في محافظتين، والذي يستهدف إنشاء 7 محطات شحن للسيارات الكهربائية.

وقال شريف عبد الفتاح، نائب رئيس شركة شنايدر، إن الشركة أبرمت بروتوكول تعاون مع شركة ريفولتا؛ لتطوير البنية التحتية لانشاء 7 محطات للشحن الكهربائي للسيارت في 7 محافظات.

وأشار عبد الفتاح، خلال المؤتمر الصحفي للشركة على هامش معرض اوتو ماك فورميلا 2018، إلى أن ريفولتا أوشكت على الانتهاء من المرحلة الأولى بمحافظتين، هما الإسماعيلية والسويس، مضيفا أن المرحلة الثانية ستبدا يناير من العام المقبل 2019.

من جانبه قال محمد مصطفى المدير التنفيذي بشركة ريفولتا أن الاستثمارات المبدئية للبنية التحتية لمحطات الشحن تقدر بحوالي 300 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع بنهاية عام 2020.

يذكر أن شركة شنايدر هي شركة فرنسية متخصصة في إدارة التحكم في الطاقة وإنشاء محطات شحن كهربائي للسيارات، ولديها 60 ألف محطة شحن كهربائي على مستويطى العالم.

وتعتبر السيارات الكهربائية أحدث صيحة داخل معرض أوتوماك فورميلا 2018، حيث يقول هاني خفاجي، مدير معرض القاهرة الدولي للسيارات "أوتوماك فورميلا" إن الدورة الحالية للمعرض تشهد مشاركة نحو 10 سيارات كهربائية لأول مرة في السوق المصري.

وأكد مدير معرض القاهرة الدولي للسيارات "أوتوماك فورميلا"، أن تكون النسخة الحالية الأكبر في تاريخ "أوتوماك فورميلا"، حيث سيتم خلال الفعاليات الكشف عن أكثر من 50 موديلًا جديدًا، بعضها يدخل السوق المحلي لأول مرة.

وأكد خفاجي في تصريحات لـ "الفجر"، ان موعد المعرض مواكب لطرح طرازات 2019 وبالتالي ستطرح شركات كثيرة موديلاتها الجديدة بجانب وصول شحنات سيارات كثيرة في نفس وقت اقامة المعرض الذي سيشهد طرح 50 سيارة جديدة، وتشارك بالمعرض ماركات BMW، ومرسيدس، وميني كوبر، وفولكس فاجن، وأودي، وسيات، وسكودا، وأوبل، وفورد وبورش، وام جي، وفيات كرايسلر، وجيب، وبيجو، وسيتروين، ورينو، وشيفرولية، وتويوتا، ولكزس، وسوزوكي، وميتسوبيشي، وسوبارو، ونيسان، وهيونداي، وكيا، وسانج يونج، وجاك، وسينوفا.





ويذكر أن الدورة الـ25 (اليوبيل الفضي) من "أوتوماك فورميلا" ستقام لأول مرة في مركز مصر للمعارض الدولية (EIEC) بمحور المشير خلف مسجد القاهرة الجديدة، وذلك بعد 24 عامًا من إقامته بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.