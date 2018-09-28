"التنمية الثقافية" يتلقي طلبات الاشتراك في الدورة الرابعة من مسابقة الصوت الذهبي

بدأ قطاع صندوق التنمية الثقافية في تلقي طلبات الإشتراك في الدورة الرابعة من مسابقة الصوت الذهبي حتي 30 اكتوبر، والتي أسسها الفنان الكبير الراحل محسن فاروق.





تتضمن شروط المسابقة أن يكون المتسابق مصري الجنسية، أن يكون سن المتقدم من 18 سنة وحتي عن 30 سنة، أن يقدم المتسابق في المرحلة الأولي من التصفيات أحد أعمال الموسيقي العربية، وفي المرحلة الثانية يقدم المتسابق طقطوقة أو دور أو منولوج ، بالإضافة لقصيدة أو دور .





تمنح جوائز مالية للفائزين الثلاثة الأوائل وشهادة تقدير وميدالية، ومن الجائزة الرابعة وحتي العاشرة شهادة تقدير وميدالية.





يتم سحب استمارة الإشتراك من مقر صندوق التنمية الثقافية" أرض الأوبرا" أو بمنافذ البيع التابعة لقطاع الصندوق ، أو من الموقع الإلكتروني للصندوق