ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

"التنمية الثقافية" يتلقي طلبات الاشتراك في الدورة الرابعة من مسابقة الصوت الذهبي

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 03:33 م
التنمية الثقافية يتلقي طلبات الاشتراك في الدورة الرابعة من مسابقة الصوت الذهبي
طباعة
سعد نبيل
 
بدأ قطاع صندوق التنمية الثقافية في تلقي طلبات الإشتراك في الدورة الرابعة من مسابقة الصوت الذهبي حتي 30 اكتوبر، والتي أسسها الفنان الكبير الراحل محسن فاروق.

تتضمن شروط المسابقة أن يكون المتسابق مصري الجنسية، أن يكون سن المتقدم من 18 سنة وحتي عن 30 سنة، أن يقدم المتسابق في المرحلة الأولي من التصفيات أحد أعمال الموسيقي العربية، وفي المرحلة الثانية يقدم المتسابق طقطوقة أو دور أو منولوج ، بالإضافة لقصيدة أو دور .

تمنح جوائز مالية للفائزين الثلاثة الأوائل وشهادة تقدير وميدالية، ومن الجائزة الرابعة وحتي العاشرة شهادة تقدير وميدالية.

يتم سحب استمارة الإشتراك من مقر صندوق التنمية الثقافية" أرض الأوبرا" أو بمنافذ البيع التابعة لقطاع الصندوق ، أو من الموقع الإلكتروني للصندوق
"التنمية الثقافية" يتلقي طلبات الاشتراك في الدورة الرابعة من مسابقة الصوت الذهبي
"التنمية الثقافية" يتلقي طلبات الاشتراك في الدورة الرابعة من مسابقة الصوت الذهبي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك لبرنامج "الحكاية" للإعلامي عمرو أديب على MBC مصر؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الفيحاء
-
x
17:30
-
القادسية
الرائد
-
x
17:35
-
الشباب
كأس العرب للأندية الأبطال
الرمثا - الأردن
-
x
17:00
-
النجم الساحلي - تونس
القادسية - الكويت
-
x
18:30
-
الزمالك - مصر
نادي مولودية الجزائر - الجزائر
-
x
20:00
-
الرفاع - البحرين
الأهلي طرابلس - ليبيا
-
x
21:00
-
الوداد الرياضي - المغرب
الدوري المصري الممتاز
الاتحاد السكندري
-
x
17:00
-
وادي دجلة
المصري البورسعيدي
-
x
19:00
-
طلائع الجيش
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
9/28/2018 4:10:03 PM