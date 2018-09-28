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ضبط 4 أشخاص بينهم شقيقان وبحوزتهم 300 جرام هيروين ببدر

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 03:31 م
ضبط 4 أشخاص بينهم شقيقان وبحوزتهم 300 جرام هيروين ببدر
المتهمين
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هبه عبد الحفيظ
 

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من القبض على 4 أشخاص بينهم شقيقان وبحوزتهم 300 جرام هيروين بمدينة بدر.


تعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية من مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ والمعين خدمة القول الأمني 180 لاسلكي بدائرة قسم شرطة بدر، تمكنوا من ضبط كلا من "أبانوب ا"، عاطل، و"أحمد ف" وشقيقه "على ف"،و"بسام ن"، ميكانيكى حال استقلالهم السيارة رقم 127291 ملاكي أسيوط (قيادة الأول ـ غير مبلغ بسرقتها)، وعثر بحوزتهم على كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 300 جرام، مبلغ مالى 1300 جنيه، 4 هواتف محمول.


وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهم، والسيارة لتسهيل تنقلاتهم، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهم غير المشروع، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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